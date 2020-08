AlegeriLocale2020/ Ponta: Dacă aş fi fost premier, nu aş fi organizat alegerile locale acum

15:50

"On the Rocks", cel mai recent lungmetraj regizat de Sofia Coppola, cu Rashida Jones şi Bill Murray în rolurile principale, va avea premiera mondială la New York Film Festival într-o nouă secţiune - denumită Spotlight - a evenimentului, informează site-ul revistei Variety.Filmul "On the Rocks", centrat pe relaţia tată-fiică, va fi lansat în luna octombrie de compania A24 şi Apple TV Plus. Sofia Coppola şi Bill Murray au colaborat în 2003 la filmul "Lost in Translation", care i-a adus cineastei americane premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original şi actorului Bill Murray singura sa nominalizare din carieră la premiile Academiei de film americane.Programul secţiunii Spotlight de la cea de-a 58-a ediţie a Festivalului de Film de la New York, care se va deschide pe 17 septembrie cu filmul "Lovers Rock", de Steve McQueen, şi se va închide pe 11 octombrie, include avanpremiere, evenimente de gală, proiecţii cu elemente live şi alte evenimente speciale.Aceeaşi secţiune conţine şi alte filme importante, precum "American Utopia" - versiunea filmată de Spike Lee a musicalului omonim de pe Broadway; producţia descoperită recent "Hopper/Welles" - o discuţie pe marginea unei piscine între Orson Welles şi Dennis Hopper; "The Human Voice" - primul film regizat de cineastul spaniol Pedro Almodovar în limba engleză, adaptare după o piesă scrisă de Jean Cocteau şi în care rolul principal este jucat de Tilda Swinton; "All In: The Fight for Democracy" - regizat de Liz Garbus şi Lisa Cortes, care explorează suprimarea votului; şi "The Monopoly of Violence" - un documentar de David Dufresne, ce prezintă brutalitatea poliţiei împotriva mişcării Vestele Galbene din Franţa.Programul din secţiunea Spotlight a fost alcătuit de directorul festivalului, Eugene Hernandez, şi Dennis Lim. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: www.filmlinc.org