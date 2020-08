„A auzit conversațiile” Lidia Buble, mesaj subliminal. A făcut public adevăratul motiv al despărțirii de Răzvan Simion

10:30

Cea de-a doua rundă a noului sezon competițional al Ligii 1 programează astăzi două partide. Gaz Metan și FC Argeș vor deschide astăzi de la ora 18:00 la Mediaș cea de-a doua rundă a acestui sezon competițional al Ligii 1. La revenirea pe prima scenă fotbalistică a țării, FC Argeș a cedat la limită în […] The post Start în runda a doua a Ligii 1 » Două meciuri programate astăzi! appeared first on Cancan.ro.