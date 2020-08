Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 29 august 2020. Taurii capătă noi perspective sentimentale

14:40

Noul coronavirus ajunge din nou un pericol principal în țările europene. Deja mai multe state din Europa au impus reguli stricte pentru combaterea virusului SARS-CoV-2. Pe lista țărilor europene cu cele mai multe cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 se numără Rusia, cu 975.576 cazuri, Spania cu 451.792 cazuri, Marea Britanie, Italia, Franța și Germania, fiecare cu peste […]