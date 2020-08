Marea Britanie: Şeful diplomaţiei britanice condamnă reţinerea în masă a unor jurnalişti în Belarus

21:40

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat, vineri seara, că a avut mai multe runde de negocieri cu liderii PNL şi USR pentru a porni într-o alianţă la Bucureşti şi în ţară, inclusiv la Târgu Mureş, unde pentru fotoliul de primar se bat 12 candidaţi români şi un independent susţinut de toate formaţiunile maghiare, dar că partenerii de dialog au dat dovadă de inflexibilitate."Cunosc foarte bine situaţia de la Târgu Mureş. (...) Cel puţin trei-patru întâlniri am avut cu premierul Orban pe acest subiect. De altfel, tot ce vedeţi la televizor că există voinţă pentru a crea blocuri politice prin care să se elimine vechea administraţie - pentru că UDMR trebuie lipit de Liviu Dragnea, el a stat în coasta lui Dragnea şi fără UDMR nu s-ar fi reuşit nimic în Parlament şi ceea ce a făcut PSD în ultimii ani - sunt nişte realităţi. Din păcate, am găsit o abordare inflexibilă pe acest subiect din partea PNL şi a USR. Prin urmare, ne vedem obligaţi să venim în faţa cetăţenilor cu ceea ce avem mai bun, în Bucureşti şi în toată ţara. Nu am crezut că vom ajunge la acest punct în condiţiile în care ştim foarte bine că la ora actuală PSD are aproape 2.000 de primari din cei aproape 3.200 de primari", a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă susţinută la Târgu Mureş.Liderul PMP susţine că realitatea politică va arăta un scenariu "destul de sumbru" pe data de 28 septembrie şi că din acest motiv nu a înţeles deloc abordarea celorlalte partide."Este evident că privind lucrurile realist, la situaţia în care suntem astăzi, când primarii au putut folosi resursele publice pentru a combate efectele coronavirusului, evident că au fost susţinuţi de context să îşi facă publicitate politică utilizând instrumentele publice. Nemaivorbind că au şi 28 de preşedinţi de Consiliu Judeţean din 41. Realitatea politică ne va trezi într-un scenariu destul de sumbru pe 28 septembrie. Tocmai de aceea nu am înţeles deloc această abordare închisă a celorlalte partide, pe care noi le-am invitat la dialog şi crearea unui front comun anti PSD. Singura dată când dreapta a reuşit să învingă PSD-ul a fost atunci când s-a creat Alianţa DA, candidaţi comuni, liste comune. Acum fiecare a crezut că este mai deştept decât celălalt şi are mai multe şanse singur. Din păcate, nu putem ignora această realitate şi îi îndemnăm cu toată seriozitatea şi responsabilitatea pe toţi cetăţenii municipiului Târgu Mureş să-l voteze pe cel care vrea, ştie şi poate. Şi sunt absolut convins că din toate punctele de vedere cel mai pregătit candidat pentru această poziţie este domnul preşedinte Marius Paşcan", a subliniat Tomac.Candidatul PMP la Primăria Târgu Mureş, Marius Paşcan, preşedintele executiv al formaţiunii, a declarat că toate formaţiunile politice cu care a discutat pentru crearea unei alianţe în acest municipiu au dorit ca el să se retragă din cursă şi să le susţină candidaţii."Am pledat pentru două tururi de scrutin, am încercat să constituim alianţe într-un mod cât se poate de corect şi de fair-play, am încercat să configurăm alianţe. (...) Am încercat şi la Târgu Mureş. Fiecare a considerat că are candidaţii cei mai buni, fiecare s-a considerat mai bun şi atunci nu a fost dispus să facă înţelegeri. La Târgu Mureş toţi au dorit să facă înţelegeri cu mine cu o singură condiţie: ca eu să mă retrag şi să susţin un alt candidat. Eu cred că sunt cel mai bun dintre toţi", a afirmat Marius Paşcan. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)