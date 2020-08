Gaz Metan învinge dar nu convinge : „Avem multe lucruri de îmbunătățit!”

17:10

Un avion plin cu pasageri a aterizat de urgență pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu în urmă cu doar câteva minute. La sol, autoritățile au intervenit rapid ca să îi scoată pe călători din aeronavă după ce au fost alertați de piloți în legătură cu problema pe care au depistat-o când se aflau în […] The post Un avion plin cu pasageri a aterizat de urgență pe Aeroportul Băneasa! Ce problemă au raportat piloții appeared first on Cancan.ro.