Ce meserie are acum fosta horoscopeasă de la „Neatza”! Amalia a ieșit definitv din showbiz

20:30

Cleopatra Stratan radiază de fericire. L-a întâlnit într-un final pe Ghiță, în persoana cântărețului Edward Sanda, cu care are o frumoasă relație de iubire de mai bine de șase luni de zile, deși se cunosc de mai mulți ani. Ea are 17 ani, iar el are 22 și împărtășesc dragostea pentru muzică.