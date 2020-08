Unul dintre cei mai apreciaţi actori din seria Avangers a murit la numai 43 de ani

13:20

Shinzo Abe, cel mai longeviv premier al Japoniei, a anunţat că va demisiona din cauza problemelor de sănătate, scrie Bloomberg. ”Chiar dacă mai am un an în mandat şi sunt provocări de trecut, am decis să mă retrag din funcţia de premier”, a spus Abe într-o conferinţă de presă din Tokyo, adăugând că îşi cere scuze oamenilor din Japonia că nu îşi poate îndeplini atribuţiile în timpul pandemiei de COVID. Abe suferă de o boală fără tratament care îi afectează intestinele, care a dus la demisia lui b...