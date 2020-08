Auto - F1: Hamilton a dominat ultima şedinţă de antrenamente libere pentru MP al Belgiei

14:10

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, consideră că, în condiţiile în care toţi participanţii la evenimentele electorale vor respecta regulile, nu ar trebui să existe o creştere a riscului de răspândire a noului coronavirus.El apreciază că scrutinul din 27 septembrie reprezintă inclusiv un test, în vederea alegerilor parlamentare.Într-un interviu acordat AGERPRES, Constantin-Florin Mituleţu-Buică prezintă modul efectiv în care se va realiza procedura de vot pentru fiecare cetăţean, inclusiv pentru cei internaţi în spitalele dedicate COVID - 19. Totodată, el estimează o prezenţă la vot de aproximativ 50%. AGERPRES: Preşedintele Klaus Iohannis a declarat recent că organizarea scrutinului, în condiţii de siguranţă, este posibilă dacă vom respecta un set de reguli. Alţi lideri politici consideră că momentul nu este oportun pentru organizarea alegerilor deoarece ar creşte gradul infectărilor cu noul coronavirus. Dumneavoastră cum vedeţi lucrurile?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Aşa cum a spus şi domnul preşedinte Klaus Iohannis, dacă regulile sunt respectate de către toţi participanţii la evenimentele electorale... Şi vorbim, o dată, de campania electorală - dacă reprezentanţii partidelor vor purta măşti, se vor dezinfecta în continuu, pentru a nu răspândi acest virus, iar cetăţenii, de partea cealaltă, vor purta măşti la evenimentele electorale sau în contactul cu reprezentanţii partidelor, cu candidaţii. Sunt de aceeaşi părere, că nu ar trebui să se răspândească acest virus. Inclusiv Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Ministerul Sănătăţii au susţinut acelaşi lucru.Vorbind şi despre măsurile din ziua votului, la fel: dacă atât cetăţenii care se prezintă la vot, cât şi ceilalţi participanţi, membrii birourilor electorale, vor respecta toate regulile pe care le-am stabilit şi le vom stabili în continuare pentru aceste alegeri, lucrurile nu ar trebui să ducă la o creştere a riscului de răspândire a pandemiei.AGERPRES: Există reticenţe din partea experţilor electorali sau a operatorilor de calculator să se implice în organizarea acestui scrutin, având în vedere condiţiile generate de pandemie?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Până la acest moment, avem retrageri normale sau suspendări normale, pentru că avem alegeri locale şi avem candidaţi la toate nivelurile - vorbim de comune, oraşe, municipii şi consilii judeţene - şi avem cadrul legal care permite doar acelora care nu au rude până la gradul al doilea, sau inclusiv ei nu sunt candidaţi, să facă parte din acest corp electoral. Sunt retrageri normale. Începând de săptămâna viitoare, vom vedea care sunt retragerile din acest corp, din cauza fricii de implicare în ziua votului şi de a nu fi infectaţi cu acest coronavirus. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: În urmă cu trei săptămâni a fost depistat un caz de COVID - 19 la sediul central al AEP. Alte cazuri au fost descoperite la filialele AEP din Neamţ şi Ilfov. V-aţi mai confruntat cu astfel de cazuri?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Nu mai avem astfel de situaţii. Am avut nişte situaţii, le-am ţinut sub control. Încă de la începutul pandemiei am reuşit să ţinem sub control această răspândire, am trimis în telemuncă angajaţii, am avut dezinfecţie continuă la sediile Autorităţii. Chiar cu o săptămână înainte reuşisem să avem o discuţie şi testasem întreg personalul. Angajatul este deja la serviciu. A avut o testare ulterioară negativă şi a treia tot negativă. Deci, lucrurile sunt sub control la acest moment.AGERPRES: Cum va vota un cetăţean la alegerile din 27 septembrie? Ce va fi diferit faţă de scrutinele anterioare? Se vor asigura marcaje pentru distanţarea fizică? Vor fi puse la dispoziţie măşti sau dezinfectanţi?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Aşa cum dispune şi hotărârea de guvern, vor fi asigurate materiale de protecţie pentru personalul secţiilor de votare: măşti, dezinfectanţi şi mănuşi. Vorbim de cetăţeni care vor primi la intrarea în secţia de votare mască şi dezinfectant. Întreg circuitul va fi organizat de la intrarea în clădirea în care îşi are sediul secţia de votare până la secţia de votare, pentru a nu răspândi acest virus. La intrarea în secţia de votare, cetăţeanul se va prezenta la operatorul de calculator. Bineînţeles, purtând mască şi dezinfectându-se. Va face o identificare de trei secunde în faţa operatorului de calculator căruia i-a prezentat actul de identitate. După identificare şi permisiunea de a-şi exercita dreptul la vot, potrivit operaţiunilor din acest sistem informatic, se prezintă la preşedintele secţiei de votare sau la persoana desemnată în acest sens la nivelul secţiei de votare. La fel, se va realiza o identificare de câteva secunde, pentru că se prezintă încă o dată actul de identitate. Se semnează în lista electorală, să înmânează actele de votare, buletinele de vot. După exercitarea dreptului de vot, din nou se va dezinfecta cetăţeanul. Îşi va ridica actul de identitate şi va părăsi secţia de votare, la fel, după dezinfectare, astfel încât să ne asigurăm că nici la intrare, nici la ieşire cetăţeanul nu va fi posibil să răspândească acest virus. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: Vom avea spaţii mai generoase pentru secţiile de votare, poate chiar mai multe secţii de votare, mai puţine persoane angrenate în procesul electoral, astfel încât să existe o distanţare fizică, aşa cum recomandă specialiştii?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Lucrurile sunt clare. Va fi păstrată distanţa de un metru între persoane, membrii secţiilor de votare. Panouri despărţitoare faţă de alegători, în special acolo unde spaţiul nu este generos şi nu permite această păstrare a distanţei. Încontinuu va fi efectuată o aerisire a spaţiilor în care se votează, astfel încât să constatăm la finalul zilei votării că lucrurile s-au desfăşurat în condiţii normale şi nimeni nu s-a infectat.AGERPRES: Cum estimaţi că va fi afectat procesul electoral, din punctul de vedere al timpului alocat fiecărui cetăţean pentru vot?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Dacă fiecare cetăţean respectă regulile, timpul nu ar trebui să fie afectat, pentru că nu vorbim de reguli foarte speciale. Vorbim de o dezinfectare normală, care se întâmplă pe întreg procesul electoral, vorbim de o identificare de trei secunde, care s-a întâmplat de fiecare dată - identificarea în faţa operatorului de calculator. Timpul efectiv va fi la fel, doar că va trebui să îşi dea masca jos, să fie identificat. În aceleaşi condiţii, şi la preşedintele secţiei de votare. Din punctul nostru de vedere, aşa cum arată lucrurile, fluxul nu ar trebui să fie îngreunat de niciun fel.AGERPRES: Vă aşteptaţi la o participare mai redusă la vot, pe fondul pandemiei?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Întotdeauna eu am fost adeptul unei participări masive la alegeri, pentru a avea o reprezentativitate ulterioară pe un mandat de patru ani al aleşilor şi aceştia să poată să aibă în spate un număr foarte mare de voturi. Cred că lucrurile se vor desfăşura în condiţii normale, media va fi undeva la 50%, cum a fost şi în 2016. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: Credeţi că se vor forma cozi, pentru a împiedica aglomerarea în incinta secţiei de votare?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Aşa cum arată lucrurile, nu ar trebui să se formeze cozi, pentru că lucrurile de fiecare dată au fost respectate. Şi dacă au fost cozi, oamenii au respectat distanţa. Nu s-au înghesuit la secţiile de votare - vorbim de secţii de votare din România. În străinătate am vorbit despre cozi, pentru că acolo spaţiile au fost limitate şi lumea a trebuit să se înghesuie la secţia de votare.AGERPRES: Cât costă în acest an organizarea alegerilor? Ce implicaţii au asupra bugetului măsurile pentru prevenirea infectării cu noul coronavirus?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: În jurul sumei de un miliard - total costuri alegeri. Într-adevăr, costurile au crescut. Pentru a putea determina cetăţenii să facă parte, în primul rând, din corpul electoral am crescut indemnizaţiile. Dar şi o suplimentare cu 19 milioane lei pentru măsurile de protecţie sanitară la secţiile de votare.AGERPRES: Bolnavii COVID vor avea posibilitatea să voteze? Dar cei aflaţi în carantină sau izolare?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Da, vor putea să ceară urna specială, denumită urnă mobilă în termeni populari. Îşi vor exercita dreptul la vot în condiţii normale, pentru că Institutul Naţional de Sănătate Publică a comunicat că portul măştii de către ambele persoane diminuează aproape la maxim această răspândire a virusului. Condiţii speciale ar fi create doar pentru persoanele care se află la terapie intensivă, pentru că acolo se află un mediu diferit şi va trebui să fie purtat combinezonul acela şi toate măsurile de siguranţă. În rest, nu există o problemă de răspândire a virusului, indiferent că ne ducem în alte secţii din spitale sau la domiciliul acestor persoane. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: Practic, persoanele cu urna mobilă, în momentul în care se vor duce la spital, dacă nu este vorba de secţia de terapie intensivă...Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Vor purta doar mască, mănuşi, dezinfectant şi lucrurile se vor desfăşura în condiţii normale.AGERPRES: Credeţi că în perspectivă - nu pentru acest scrutin - ar fi posibilă introducerea votului prin corespondenţă şi pentru cetăţenii din ţară, modalitate care s-ar putea dovedi utilă în situaţii precum cea actuală?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Vorbim de o experienţă deja - 2016, 2019 - pentru un vot prin corespondenţă în străinătate care, din păcate - cum spun de fiecare dată - a fost un eşec. Şi 2016, şi 2019 - prezidenţiale. De ce? Pentru că participarea a fost redusă. În străinătate au fost peste 30.000 de buletine de vot la alegerile prezidenţiale. Or, în ţară, să gestionezi 19 milioane de buletine de vot - presupunând că toată lumea îşi va exercita acest drept prin corespondenţă - lucrurile ar trebui în primul rând testate, verificate şi văzut dacă astfel de mecanisme ar putea funcţiona prin intermediul Poştei Române, pentru că este singura posibilitate la acest moment să ajungi la toţi cetăţenii, în toate colţurile ţării. Şi, după o testare, am putea să vedem dacă lucrurile ar putea fi puse în masă.AGERPRES: Nu mă gândeam să fie o modalitate exclusivă, ci complementară, pentru cei care ar avea reticenţe să meargă la secţia de votare.Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Când pui astfel de mecanisme, trebuie să te gândeşti că toată lumea ar putea să apeleze la acest mecanism şi atunci trebuie să te raportezi la 19 milioane, la fel cum ne-am raportat în străinătate, când am făcut acest mecanism, la cele 3-5 milioane, cât se anunţă public că ar fi cetăţeni români în străinătate. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: S-au ridicat semne de întrebare privind modul în care se va realiza confirmarea identităţii unui cetăţean, în condiţiile în care votanţii vor purta mască. Cum se va realiza acest lucru?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: În aceleaşi condiţii ca la aeroport. La aeroport se prezintă cetăţeanul, se duce în faţa ofiţerului de la vamă. Trei secunde îşi elimină masca, este identificat de către acesta. În două etape trebuie să fie această identificare: operator şi preşedinte. De două ori va trebui să facă această operaţiune de eliminare a măştii.AGERPRES: Guvernul a adoptat joi seara o hotărâre privind regulile pentru desfăşurarea campaniei electorale. Ce sancţiuni riscă cei care încalcă aceste reguli? Cui îi revine responsabilitatea respectării lor? Organizatorilor? Participanţilor?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Organele Ministerului Afacerilor Interne vor aplica sancţiunea, sub supravegherea strictă şi a Ministerului Sănătăţii. Autoritatea nu are competenţă pe acest domeniu. De menţionat, inclusiv sub supravegherea birourilor electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi judeţeană, pentru că de această dată, începând de astăzi, acestea au competenţă exclusivă pe desfăşurarea evenimentelor electorale.AGERPRES: Ce puteţi să ne spuneţi despre campania de informare solicitată Guvernului de preşedintele Iohannis?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Intră şi în atribuţiile Autorităţii Electorale etapă de informare. Suntem pregătiţi. Încă de astăzi (vineri - n.r.) vom lucra materialele de promovare. Nu am avut aceste reguli finalizate şi atunci nu puteam să ne apucăm să facem o promovare, dacă lucrurile nu erau clare. Astăzi (vineri - n.r.) va fi publicată în Monitorul Oficial hotărârea de guvern şi vom trece şi noi la efectuarea materialelor de promovare, fie că vorbim de mediul online, fie că vorbim de mediul fizic, prin intermediul birourilor de circumscripţie, la nivel local.AGERPRES: La aceste alegeri, numărul de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor a fost redus la jumătate. În urmă cu un an, v-aţi pronunţat pentru reducerea numărului de semnături necesare chiar la 10% din pragul actual? Credeţi că va deveni fezabilă propunerea dumneavoastră? În cât timp?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Iată că am redus cu 50% şi este posibil să rămână la 10% pentru viitor, deoarece competitorii electorali, de această dată, s-au lovit de mecanismul acesta de strângere de semnături. Şi se vede, într-adevăr, în reprezentarea în perioada electorală, pentru că avem competitori foarte puţini de această dată, în procesul electoral. Şi sunt convins că şi acest lucru i-a determinat a nu participa în procesul electoral, numărul de semnături neputând fi strâns. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES: În România există această problemă a regulilor perfecte pe hârtie, dar care rămân mai mult la stadiul teoretic, fără a fi puse în practică. Ce măsuri are în vedere AEP pentru a preveni micile nereguli care apar la secţiile de votare, în ziua votului sau în timpul campaniei electorale, mai ales în zonele rurale?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Pe timpul campaniei, competenţa este exclusiv a birourilor de circumscripţie, cu privire la desfăşurarea campaniei electorale, iar în ziua votării - competenţa exclusivă a preşedintelui secţiei de votare şi a membrilor biroului secţiilor de votare, pe rază de 500 de metri, iar la parlamentare - pe 50 de metri. Vorbim de reguli care ar trebui să fie respectate de toată lumea şi sunt convins că lucrurile vor fi cât mai mici ca amploare, pentru că deja vorbim de nişte restricţii în a participa: de şase persoane în public, la un eveniment gen door-to-door şi două, în interiorul clădirilor, gen blocuri.AGERPRES: Cum vedeţi proiectul USR, conform căruia românii din diaspora ar urma să beneficieze, din nou, de procedurile aplicate la alegerile prezidenţiale din 2019, inclusiv mai multe zile de vot?Constantin-Florin Mituleţu-Buică: Vorbim de nişte măsuri care, cel puţin până la acest moment, sunt foarte întârziate. Dacă lucrurile s-ar fi mişcat în urmă cu ceva timp, lucrurile ar fi putut fi stabilite. Dar mai avem o problemă. Sunt state care şi-au amânat propriile alegeri şi la acest moment vedem o problemă în ce priveşte desfăşurarea procesului electoral în străinătate, cel puţin în afara misiunilor diplomatice, cu privire la înfiinţarea unor secţii de votare, cât şi în interiorul misiunilor diplomatice. Am avut aproape 900 de secţii de votare la alegerile prezidenţiale în străinătate şi, totuşi, prezenţa a fost de un milion. La acest moment nu cred că vom putea să avem aceeaşi prezenţă. Dar, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, suntem în contact şi încercăm să rezolvăm cât mai multe situaţii din străinătate, astfel încât cetăţenii români să îşi poată exercita dreptul de vot în străinătate. Dar avem ca opţiune, de această dată, votul prin corespondenţă. Din nefericire, la acest moment, nu sunt 3.000 de persoane, după cinci luni, înregistrate în această evidenţă, care au solicitat votul prin corespondenţă şi nu mai avem decât 20 de zile de înregistrare.AGERPRES: Există un mesaj pe care aţi dori să îl transmiteţi? Poate informaţii pe care aţi vrea să le completaţi în legătură cu modul în care se va desfăşura campania şi în care va fi organizat procesul de votare.Constantin-Florin Mituleţu-Buică: În primul rând, sunt convins că lucrurile se vor desfăşura normal, că cetăţenii vor înţelege acest risc de răspândire şi, în tot procesul de campanie electorală, şi competitorii electorali vor respecta regulile de distanţare fizică: portul măştii, dezinfectare continuă, astfel încât să nu ne trezim la sfârşitul acestei perioade cu probleme de creştere a numărului de cazuri. Dar sunt convins că şi în ziua votării, atât personalul secţiilor de votare, cât şi cetăţenii care se prezintă la vot vor respecta aceste reguli. De ce spun că sunt convins? Pentru că am văzut că regulile au început să fie înţelese de către toţi oamenii. Dar să nu uităm că în 6 decembrie vom avea alte alegeri şi dacă aceste alegeri nu vor ieşi în condiţii optime, după acest proces electoral, cu siguranţă se vor ridica probleme cu cel de-al doilea proces electoral. De pe 7 septembrie trebuie să intrăm în calendar pentru alegerile parlamentare din acest an şi trebuie să fim pregătiţi. Deci este un test pentru noi, pentru alegerile parlamentare, acest scrutin. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Ada Vîlceanu)