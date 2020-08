România a depășit China la numărul de persoane infectate cu coronavirus

12:10

ÎNREGISTRARE AUDIO Președintele PLUS Olt, Daniel Militaru, asistent universitar doctor, l-a supus pe candidatul partidului la Primăria Slatina la un interogatoriu, insinuând că ar fi ”țigan”, așa cum i-a zis el, și că asta ar dovedi o dată în plus că e infractor. Majoritatea colegilor din ședință s-au revoltat și alianța USR PLUS a început […]