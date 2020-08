Sute de amenzi, date în ultimele 24 de ore pentru nerespectarea măsurilor impuse de pandemie

08:10

UTA şi FC Voluntari au terminat la egalitate, 0-0, la Arad, într-un meci din etapa a doua a noului sezon competițional al Ligii 1. Cu toate că au fost susținuți de fanaticii suporteri care au încurajat echipa din afara arenei pe toată durata partidei, arădenii nu au reuşit să sărbătorească inaugurarea noului stadion „Francisc Neumann"