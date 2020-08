Cătălin Botezatu a dezvăluit secretul! Cum trebuie să arate femeia perfectă pentru el. „Pe lângă frumusețe am căutat…”

09:50

Agenţia Naţională de Meteorologie a emis un cod galben de caniculă valabil până luni. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate în aproape toată țara. Meteorologii anunţă zile caniculare cu temperaturi de 37 de grade în aproape toată ţara. "Va fi o vreme […]