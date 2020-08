Miley Cyrus, achiziție de 5 milioane de dolari! Cum arată noua vilă a artistei din Los Angeles

11:00

O tragedie fără margini s-a petrecut în această dimineață într-o familie din Dâmbovița. Băiatul de șase ani a avut parte de o moarte fulgerătoare după ce o căruță s-a răsturnat peste el. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic ca să îl țină în viață, iar pentru salvarea micuțului a fost solicitat […] The post Moarte fulgerătoare pentru un copil de 6 ani din Dâmbovița după un accident! A fost solicitat un elicopter SMURD, dar medicii nu au reușit să-i salveze viața appeared first on Cancan.ro.