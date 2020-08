CFR CLUJ - SEPSI. Criză pentru Ciprian Deac! Al doilea meci la rând în care „decarul” clujenilor a ratat penalty

19:30

Jocelyn Burgardt este iubita lui Edinson Cavani, 33 de ani, fotbalist liber de contract în acest moment, care ar putea ajunge la Atletico Madrid. Uruguayanul a fost căsătorit cu Maria Soledad Cabris Yarrús, cu care are doi băieți. Cei doi au divorțat în 2013 și au doi băieți, Lucas și Bautista. Cavani și-a refăcut viața cu Jocelyn Burgardt, 28 de ani, cu care are o fetiță, India, în vârstă de un an. ...