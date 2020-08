Tensiuni în Marea Egee! Turcia avertizează că extinderea apelor teritoriale de către Grecia va fi considerat motiv de război

16:30

Toate locurile la terapie intensivă pentru pacienții cu Covid-19 sunt ocupate în acest moment în județul Prahova. Autoritățile din Prahova au anunțat că nu mai au locuri la ATI, iar Unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul Județean de Urgență Ploiești este indisponibilă din cauza unei defecțiuni tehnice, scrie Antena 3. În județul Prahova, […]