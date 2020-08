EXCLUSIV „Cum adică a plecat avionul?!” Povestea genială cu vedetele Stelei: „Luasem două voleibaliste. Ne-a chemat fratele lui Ceaușescu, iar nevestele au început să plângă”

09:50

Alex Mitriță (25 de ani) a oferit un assist în partida câștigată de New York City FC cu Chicago Fire, scor 3-1.Alex Mitriță a avut o seară cu bune și cu rele pentru New York City. Utilizat mijlocaș stânga, Mitriță a contribuit decisiv la primul gol al întâlnirii, oferind o pasă de gol frumoasă, în adâncime, pentru Parks. Faza primului gol începe la minutul 0:47.Goals from Parks, Tinnerholm, and Ring pace New York City to a second win of the week in the East. ...