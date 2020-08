Ruben Albes, încă un meci fără înfrângere la Hermannstadt: „Iubirea e secretul rezultatelor bune!”

20:30

Scene tragi-comice s-au desfășurat astăzi pe plaja din Eforie, după ce un bărbat a fost dat dispărut. Iată ce s-a întâmplat. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost dat dispărut, astăzi, pe plaja din Eforie, după ce soția nu l-a mai găsit, iar câțiva oameni de pe plajă i-au spus că ar […] The post Scene tragi-comice pe plaja din Eforie! Ce s-a întâmplat între doi soți appeared first on Cancan.ro.