ANPIS: Ajutorul social plătit în iulie a totalizat 44 milioane lei

17:30

Selecţionerul echipei naţionale, Mirel Rădoi, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă online organizată înaintea startului noii ediţii a Ligii Naţiunilor, că Austria este principala candidată la câştigarea grupei din care mai fac parte România, Irlanda de Nord şi Norvegia."Cred că Austria este în momentul acesta cea mai bună echipă din grupa noastră. Am făcut o analiză şi video, şi din punct de vedere statistic, iar Austria e cea mai bună. Are un joc complet şi e principala candidată la câştigarea grupei", a explicat tehnicianul.Rădoi, care va debuta pe banca tehnică a primei reprezentative la 4 septembrie, împotriva selecţionatei Irlandei de Nord, a recunoscut că are emoţii."Sunt emoţii mai mari acum decât la startul meu cu naţionala de tineret, dar sunt emoţii pozitive. Abia aştept să încep să lucrez cu băieţii, pe unii i-am antrenat la FCSB, pe alţii la naţionala de tineret. Sunt un antrenor care îmi place să am controlul jocului, nu din punct de vedere tactic, cât din punct de vedere ofensiv. Îmi plac jucătorii de atac, cei de creaţie pentru că îmi place ca echipa să stea cât mai mult în jumătatea adversă", a spus el."Va trebui să venim cu ceva nou, atât eu, cât şi selecţionerul Irlandei de Nord pentru că ne ştim de când eram amândoi la naţionalele de tineret. Deci ştim cum să ne anihilăm reciproc. Dar până la urmă cel mai important e ca băieţii să înţeleagă ce noi dorim de la ei. Pentru că sunt câteva lucruri noi vizavi de sistemul de joc, de ceea ce noi dorim să avem ca principii de joc ofensiv şi defensiv. Nu mai vreau să văd jucători timoraţi, vreau să văd jucători cu personalitate care atunci când s-a fluierat startul partidei să arate plăcere în a juca. Să nu uite că aici nu suntem pentru o echipă anume, suntem pentru o naţie întreagă şi fiecare trebuie să conştientizeze că părticica lui va putea face fericiţi 20 şi ceva de milioane de români", a adăugat Rădoi.Selecţionerul susţine că nu există un post deficitar în momentul de faţă la prima reprezentativă. "Nu văd acum un post anume deficitar. E clar că avem anumite probleme, dar asta nu din cauza lipsei jucătorilor, ci din absenţa continuităţii. Pentru că mi-aş dori să joace (n.r. - la echipele de club) de exemplu mai mult fundaşii laterali, deoarece pentru această convocare am avut probleme cu postul de fundaş dreapta", a menţionat el.Rădoi s-a gândit deja la jucătorii care pot purta banderola de căpitan la meciul său de debut: "Avem în minte cine va fi căpitan la primul meci, dar nu e doar un singur nume pentru că nu ştim exact cine va juca de la început. Aşa că vom avea un grup de jucători din care vom alege căpitanul".Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte la 4 septembrie (ora 21:45), la Bucureşti, selecţionata Irlandei de Nord, şi la 7 septembrie (ora 21:45), la Klagenfurt, reprezentativa Austriei, în primele două partide din noua ediţie a Ligii Naţiunilor.AGERPRES (V-editor: Marius Ţone, editor online: Ada Vîlceanu)