Enervată la culme, Oana Roman a transmis un mesaj acid pe Instagram: “Ura viscerală și răutate în online este «absolut» infinită”. Ce a scos-o din minți pe fiica fostului premier

Un incident a avut loc sâmbăta seara în unul dintre cele mai circulate parcuri din Capitală. O femeie a fost urmărită și mai apoi agresată sexual. Tânăra se afla la alergat. Potrivit Poliției Capitalei, sâmbătă seara, prin apel la 112, o tânără a reclamat că a fost agresată sexual de un bărbat necunoscut, într-un parc […]