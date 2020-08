Reacția publicului la proiecția de azi noapte a documentarului Colectiv la TIFF Sibiu: ochii care cer socoteală și oferă speranță

În câteva zile se împlinește un an de când filmul regizat de Alexander Nanau debuta la festivalul de la Veneția. De un an încerc să înțeleg ce lasă Colectiv în inimile oamenilor Împreună cu Mirela și Răzvan, sau fiecare dintre noi pe rând, am avut șansa de a vedea filmul Colectiv și de a vorbi […]

