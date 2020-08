Siria are un nou guvern, într-un context de profundă criză economică şi de răspândire a coronavirusului

19:30

Ambasada României în Franţa marchează Ziua Limbii Române printr-un scurt film, în care, la iniţiativa ambasadorului Luca Niculescu, trei ambasadori acreditaţi în Franţa transmit mesaje în limba româna, informează un comunicat transmis Agerpres de Ambasada României la Paris. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO'Este o limbă care îţi deschide uşi, este o limba care te înfiază şi te integrează', spune despre limba româna Rami Adwan, ambasadorul Libanului în Franţa. Diplomatul libanez a povestit un moment deosebit din cariera sa: 'Când eram la post în Bucureşti, în 2007, Festivalul Filmului Francofon se deschidea cu un film libanez, 'Bosta'. Acest film trebuia sa fie subtitrat în franceză. Dar noi am reuşit ceva şi mai şi. Cu tehnicienii şi traducătorii români am tradus filmul în limba română în numai 48 de ore. Mă număr printre cei care au subtitrat pentru prima oară în limba română un film libanez. Sunt mândru de această performanţă care se datorează, în primul rând, capacităţilor lingvistice ale prietenilor mei români îndrăgostiţi de această limbă pe care o iubesc şi eu', a spus ambasadorul libanez.Shohrat Jumayev, ambasador al Turkmenistanului, a fost student în România şi a învăţat limba româna la Universitatea din Piteşti. 'După terminarea anului pregătitor, am studiat Dreptul la Universitatea Babeş-Bolyai la Cluj. Este o limbă foarte frumoasă, mi-a ajutat foarte mult în cariera mea diplomatică mai ales', a povestit diplomatul, care a fost ambasador şi la Bucureşti. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTOCuvinte frumoase despre limba română au venit şi din partea ambasadorului Guatemalei în Franţa, Francisco Gross Hernandez, care s-a aflat la post în România în anii ‘90. Diplomatul guatemalez a povestit şi un moment amuzant din cariera sa, petrecut la câteva luni după ce începuse să înveţe să vorbească româneşte. În timp ce rostea primul discurs public, în română, a schimbat sensul unui cuvânt, din cauza regulilor de pronunţie diferite din limbile spaniolă şi română, spre amuzamentul celor prezenţi. Diplomatul guatemalez mărturiseşte că limba română are un loc special în inima sa: 'Pentru mine limba română este tare apropiată de inima mea, tare apropiată prin experienţa mea de viaţă, copiii mei au învaţat mai bine româna decât spaniola. Este o limbă care ne face sa înţelegem o parte a lumii, cum funcţionează, sa înţelegem o cultură, cultura româna, care ne este tare drag. Aşa că vă doresc tuturor o Zi minunata a Limbii Române! S-o învăţaţi bine şi s-o puneţi în practică aşa cum trebuie!'Filmul este disponibil pe pagina de Facebook a ambasadorului Luca Niculescu, precum şi pe pagina de Facebook a Ambasadei.AGERPRES/(AS - editor: Adriana Matcovschi, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Ambasada României în Franța / Ambassade de Roumanie en France/Facebook