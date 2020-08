Ministrul Culturii, declarații despre măsurile controversate din teatru și cinematografie

11:20

Jo a împlinit 26 de ani și a sărbătorit așa cum se cuvine. Cântăreața a dat o petrecere de le care nu au lipsit distracția, muzica bună și nume mari din showbiz-ul românesc. Petrecerea a fost ținută într-o locație specială, în aer liber, iar invitații s-au distrat până târziu în noapte. Ca în fiecare an, […] The post Jo și-a serbat ziua de naștere! Cu ocazia evenimentului a lansat și o nouă melodie. „Cea mai de suflet piesă a mea…” appeared first on Cancan.ro.