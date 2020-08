Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 31 august 2020. Peștii sunt neliniștiți

11:40

FC Hermannstadt a remizat cu Academica Clinceni, 2-2, în cea de a doua etapă a Ligii 1. Partida de la Sibiu fost spectaculoasă, ilfovenii evitând înfrângerea la ultima fază a meciului. Ruben Albes, anternorul formației sibiene, a declarat la finalul partidei că deși a pierdut două puncte echipa sa a făcut un meci bun și […] The post Ruben Albes, încă un meci fără înfrângere la Hermannstadt: „Iubirea e secretul rezultatelor bune!” appeared first on Cancan.ro.