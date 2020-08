FCSB - Viitorul 3-0. Dennis Man a răbufnit la final: „Toată lumea ne ia la mișto”

21:30

CS Universitatea Craiova a câștigat meciul de pe teren propriu cu Astra, scor 2-0, în runda cu numărul 2 din Liga 1. Cristiano Bergodi (55 de ani) consideră că lotul este unul „subțire” și așteaptă pauza competițională cauzată de meciurile echipei naționale. „Am avut un meci foarte bun, am avut ocazii mari în prima repriză. Am controlat jocul și după pauză. I-am felicitat pe băieți, am depășit o situație grea (n.r. eliminarea din Europa League). ...