Vulpița, jignită după ce a mers la o piscină din București! Cum a reacționat și cum s-a îmbrăcat invitata specială a prezentatoarei Mirela Vaida | VIDEO

13:20

Unul dintre cele mai istovitoare sporturi, ciclismul solicită o anduranță fizică incredibilă și capacitatea de a rezista durerii ore întregi, în care corpul și mentalul trebuie să ducă la bun sfârșit cursa. Iar cine triumfă la capătul celui mai solicitant tur ciclist din lume devine deja o legendă. Pentru că Turul Franței este, cu adevărat, […] The post Ce înseamnă cu adevărat Turul Franței appeared first on Cancan.ro.