Coronavirus: SUA au în vedere o procedură accelerată pentru autorizarea unui vaccin

21:30

Peliculele "Vie et Destin du Livre Noir", regizată de Guillaume Ribot, şi "Acasă, My Home", a lui Radu Ciorniciuc, au câştigat premiile competiţiei de film documentar a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov 2020, au informat organizatorii, într-un comunicat transmis, duminică, AGERPRES. "Premiul juriului de profesionişti al competiţiei de film documentar FFIR 2020, condus de cineastul francez Pierre Henri-Deleau, alături de Irina Margareta Nistor şi Şerban Georgescu, a fost câştigat de pelicula franceză "Vie et Destin du Livre Noir" în regia lui Guillaume Ribot pentru complexitatea şi echilibrul abordării unui subiect foarte puţin cunoscut publicului larg şi istoricilor. Premiul juriului de liceeni a revenit producţiei româneşti "Acasă, My Home", regizată de Radu Ciorniciuc şi produsă de Monica Lăzurean-Gorgan. De asemenea, juriul profesionist a decis acordarea a două menţiuni speciale pentru filmul finlandez "Colombia In My Arms", în regia lui Jenni Kivistö şi Jussi Rastas, şi pentru filmul polonez "The Case of Johanna Langefeld", în regia lui Władysław Jurków şi Gerburg Rohde-Dahl", conform sursei citate.Potrivit acesteia, "pornind de la titlul puternic cu dublu înţeles şi continuând cu imaginea şi montajul care îţi dezvăluie povestea chiar şi cu sonorul dat la minim, "Colombia In My Arms" ne apropie organic de o poveste pe care o ştim doar de la ştiri"."O pace la nivel declarativ nu e suficientă, iar diferenţa între clasele sociale va fi estompată doar prin dialog. Lucru valabil nu doar în Columbia, dar şi în SUA, Belarus, Ucraina şi de ce nu poate chiar în România. Filmul polonez vine în schimb cu o nuantă de umanitate şi curaj pe o temă foarte cunoscută despre Al Doilea Război Mondial, lagărele morţii", a menţionat sursa citată.A 12-a ediţie a Festivalului de Film şi Istorii Râşnov 2020 s-a încheiat, duminică seara, cu proiecţia filmului "Trădătorul / Il traditore" (regia Marco Bellocchio).De-a lungul celor 10 zile de festival, peste 4000 de spectatori au asistat fizic şi peste 20.000 online la cele 16 de dezbateri, 29 de filme şi 10 concerte desfăşurate la Centrul Schubz, Piaţa Unirii şi Cetatea Râşnov.Peste 50 de invitaţi speciali au participat la dezbaterile din cadrul Râşnov Debate Society printre care Paul McGarry (Ambasador al Irlandei în România), Roelof Sander van Ees (Ambasador al Ţărilor de Jos în România), Adrian Cioroianu (istoric si Ambasador la UNESCO), Joachim Umlauf (director Goethe Institut, Bucureşti), Hannelore Baier (ziarist), Ionu Gherasim (preşedinte executiv Fundaţia Corneliu Coposu), Antonio Momoc (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării), Dan Voinea (gen. magistrat), Vlad Mixich (Health Observatory Romania), Adrian Păduraru (actor), Manfred Berg (profesor Universitatea Heidelberg), Lucian Ciolan (Universitatea din Bucureşti) ş.a.Dezbaterile au abordat subiecte foarte diverse şi de actualitate printre care: Reevaluări şi reflecţii despre viitorul Europei; Germanii din România după al Doilea Război Mondial; Trianon 1920; 23 august 1944 - între realitate şi mistificare; Libertatea presei în perioade de criză; Justiţia de tranziţie şi evoluţia României în post-comunism; Future of Conflict; Cum arată cinematograful viitorului?; Ce şi cum învaţă învingătorii!; Ciuma la români. De la imaginarul satului la instituţia carantinei etc. AGERPRES/ (AS-editor: Diana Dumitru, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Festivalul de Film şi Istorii Râşnov/Facebook