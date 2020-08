GALERIE FOTO: Daniel Pancu și Andra Teodorescu, tot mai fericiți împreună!

14:50

Un eveniment tragic a avut loc la Sulina, duminică dimineață. Trupul neînsuflețit al unui bărbat a fost descoperit plutind în mare. Polițiștii încearcă acum să identifice victima și să afle ce s-a întâmpla. Alarma a fost dată duminică dimineață, de către o persoană care a sunat la 112 pentru a anunța că trupul unui bărbat […]