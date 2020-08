Anunțul făcut de premierul Orban: se prelungește starea de alertă după 15 septembrie?

16:00

Un accident îngrozitor a avut loc în localitatea britanică Accrington, Lancashire. O fetiță de doar un an și zece luni a fost lovită de o mașină, după ce a căzut dintr-un autoturism aflat în mișcare. În urma cumplitului accident, ce s-a petrecut sâmbătă, cea mică a ajuns la spital, cu răni grave la cap, scrie […]