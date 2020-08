Fotbal feminin: Olympique Lyon a cucerit pentru a cincea oară consecutiv Liga Campionilor

02:20

Public Enemy, legendarul grup american care a contribuit la dezvoltarea culturii hip-hop, şi-a reluat colaborarea cu Def Jam Recordings, casa de discuri care a lansat cele mai cunoscute albume din discografia trupei, informează site-ul revistei Variety.Această reunire a fost marcată de înregistrarea unui remix al unui cântec celebru din 1989 al grupului american, "Fight the Power (Remix 2020)", care a fost lansat în luna iunie la ediţia din 2020 a galei BET Awards şi în care apar alţi rapperi cunoscuţi din Statele Unite - Nas, Rapsody, Black Thought, YG, Jahi şi Questlove.Cântecul original, care a apărut pe coloana sonoră a filmului "Do the Right Thing" regizat de Spike Lee, este primul single extras de pe următorul album al grupului Public Enemy, care se va intitula "What You Gonna Do When The Grid Goes Down" şi care va fi lansat de casa de discuri Def Jam pe 25 septembrie.Public Enemy este una dintre puţinele trupe hip-hop care au fost incluse în Rock and Roll Hall of Fame.Single-ul "Fight the Power (Remix 2020)" a fost înregistrat în luna iunie şi conţine versuri noi, care reflectă protestele organizate la nivel global după uciderea unor afro-americani precum George Floyd şi Breonna Taylor de către poliţişti caucazieni din Statele Unite. Videoclipul acestui cântec conţine interpretările artiştilor din componenţa grupului, filmate separat din cauza normelor de distanţare socială, presărate cu imagini care au un puternic impact emoţional şi care au fost realizate în timpul acelor proteste.La începutul acestei veri, grupul Public Enemy a lansat cântecul "State of the Union (STFU)", produs de DJ Premier, considerat o critică vehementă la adresa administraţiei Trump. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: Public Enemy/Facebook.com