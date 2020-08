Vali Vijelie, probleme cu legea! Manelistul a fost amendat pe litoral

22:10

Un bărbat a fost reținut, în această seară, după ce a incendiat o mașină în Sectorul 6 din București. De asemenea, individul este bănuit că ar fi dat foc unei ghene, dar şi copertinei unui teren de sport. Potrivit Poliției Capitalei, autoritățile au fost sesizate în această seară despre incendierea unui autoturism. După aproximativ 15 […] The post Un bărbat din București, reținut după ce a dat foc unei mașini! Ce a mai incendiat appeared first on Cancan.ro.