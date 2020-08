VIDEO 3 detalii remarcate de Narcis Răducan după FCSB - Viitorul 3-0: diferența fizică, problema Viitorului + verdict în „cazul Petre”

00:30

FCSB a făcut scor cu Viitorul, 3-0, iar antrenorul Toni Petrea (45 de ani) l-a lăudat pe Sergiu Buș (27 de ani), chiar dacă atacantul nu a marcat în acest sezon. „Nu le-am dat șanse de marca. Am încercat să facem un presing cât mai sus, să recuperăm mingea în treimea lor. Am avut și posesia. Buș a avut și astăzi niște oportunități, a fost un pic ghinionist. Are un travaliu incredibil, face spații pentru colegii lui, e foarte util. ...