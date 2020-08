O PERSONALITATE PE ZI: Medicul şi pedagogul Maria Montessori

12:00

Lady Gaga a dominat duminică gala MTV Video Music Awards (VMA), cu o serie de ţinute captivante, reprezentaţii mascate şi patru premii, inclusiv pentru artistul anului, relatează luni Reuters. Gaga, care a avut nouă nominalizări la ediţia din acest an a prestigioaselor premii, la fel ca şi Ariana Grande, s-a făcut remarcată în cadrul ceremoniei VMA cu numeroase schimbări de costume, ţinutele variind de la o pasăre exotică la o rochie de bal verde aprins, însoţite de măşti personalizate, cu design exagerat, şi botniţe. Foto: (c) VIACOM/Handout via REUTERS Artistul canadian The Weeknd a câştigat cel mai important premiu, pentru videoclipul anului, cu ''Blinding Lights''. El a primit de asemenea premiul pentru cel mai bun videoclip R&B, pentru aceeaşi piesă.Ceremonia VMA din acest an, în format inedit, a marcat prima decernare majoră de premii din Statele Unite în perioada pandemiei de COVID-19. Gala a fost filmată fără public, majoritatea spectacolelor fiind înregistrate în prealabil din cauza directivelor sanitare impuse pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Gazda galei din New York, Keke Palmer, a deschis ceremonia pe care i-a dedicat-o actorului din ''Black Panther'', Chadwick Boseman, care a murit vineri la vârsta de 43 de ani. Foto: (c) VIACOM/Handout via REUTERS În cadrul ceremoniei la care fanii şi-au votat artiştii şi videoclipurile preferate, Gaga şi Grande au câştigat împreună două premii datorită colaborării la melodia ''Rain On Me''- desemnată atât piesa anului cât şi cea mai bună colaborare. Totodată, lui Gaga i s-a decernat un nou trofeu acordat în cadrul galei VMA, intitulat Tricon Award, pentru întreaga carieră. Foto: (c) VIACOM/Handout via REUTERS ''Nu a fost un an uşor pentru mulţi oameni'', a spus Gaga a spus. ''Rămâneţi în siguranţă, spuneţi ce gândiţi şi deşi s-ar putea să sun ca un disc stricat, purtaţi mască'', a adăugat artista.Mişcarea anti-rasistă ''Black Lives Matter'' s-a aflat de asemenea în prim-plan după luni de proteste de stradă în urma deceselor persoanelor de culoare în custodia poliţiei. ''A venit timpul pentru noi să fim schimbarea pe care vrem să o vedem'', a spus Palmer. ''Trebuie să ne reunim, iar muzica are această putere'', a subliniat prezentatoarea show-ului.Foto: (c) VIACOM/Handout via REUTERS The Weeknd a deschis spectacolul cu un concert susţinut la 300 de metri înălţime, cu vedere peste Manhattan, însă a declarat că nu are starea necesară pentru petrecere. ''Îmi este foarte greu să sărbătoresc şi să mă bucur în acest moment, aşa că voi spune doar atât: dreptate pentru Jacob Blake şi dreptate pentru Breonna Taylor", a spus el cu referire la cazurile recente ale celor două persoane, împuşcate de poliţişti.În cadrul galei VMA au fost de asemenea premiaţi lucrători esenţiali aflaţi în prima linie în lupta cu pandemia.Au fost de asemenea înmânate trofee pentru Ariana Grande şi Justin Bieber, pentru cel mai bun videoclip muzical realizat din izolare - ''Stuck with U'' -, dar şi trupei latino-americană de băieţi CNCO, pentru cel mai bun show muzical înregistrat în izolare - ''MTV Unplugged At Home''. Foto: (c) VIACOM/Handout via REUTERS Senzaţia K-Pop BTS şi-a făcut debutul pe scena VMA cu noul single, "Dynamite", cei şapte componenţi câştigând de asemenea toate cele patru premii pentru care au fost nominalizaţi: cel mai bun videoclip K-Pop şi cel mai bun videoclip pop - ''On'' - cel mai bun grup şi cea mai bună coregrafie. Premiul pentru cel mai bun videoclip hip-hop i-a fost acordat artistei Megan Thee Stallion, pentru ''Savage''. Piesa verii a fost desemnată ''How You Like That'' a grupului Blackpink. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)