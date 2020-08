FCSB și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Europa League

13:10

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Au împreună două fetițe, iar în acest weekend au împlinit 1 an de la căsătoria religioasă. „Săptămâna asta am împlinit un an de la căsătoria religioasă, în primăvară am făcut 5 ani de când suntem luați cu acte, iar în […]