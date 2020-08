UPDATE Tulcea: Adolescentele gemene plecate de acasă voluntar au fost găsite de poliţişti

14:00

Fotbalistul primei reprezentative a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, într-un interviu în care a răspuns întrebărilor fanilor naţionalei, că în echipa ideală în care şi-ar fi dorit să joace se numără jucători aflaţi în activitate sau retraşi precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane sau Ronaldinho."În poartă l-aş alege pe Iker Casillas (retras), fundaş dreapta - Joshua Kimmich (Bayern Munchen), fundaş central - Gerard Pique (Barcelona), fundaş central - Javier Zanetti (retras), chiar dacă nu e poziţia lui, fundaş stânga - Roberto Carlos (retras)... la mijloc eu, alături de Zinedine Zidane (retras) şi Ronaldinho (retras), ca să fim ofensivi... iar în atac ar fi Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) şi Thierry Henry (retras). Menţionez că împotriva multor jucători enumeraţi aici chiar am avut şansa să joc... e ceva unic atunci când întâlneşti asemenea fotbalişti", a afirmat Stanciu, în interviul publicat pe contul oficial de Facebook al Federaţiei Române de Fotbal.Dintre jucătorii alături de care evoluează la Slavia Praga, Stanciu şi-ar dori dacă s-ar putea să îi aibă colegi şi la echipa naţională a României pe fundaşul dreapta Vladimir Coufal şi atacantul Stanislav Tecl."Avem o echipă foarte bună la Slavia. Acum, când eu am venit în ţară, alţi şase-şapte colegi de-ai mei erau convocaţi la naţionala Cehiei, acolo unde majoritatea joacă titulari. Îmi e greu să aleg doi cu care aş juca şi la naţionala României... poate Vladimir Coufal, fundaşul nostru dreapta, şi pentru că mă înţeleg foarte bine cu el, l-aş alege şi pe atacantul Stanislav Tecl", a răspuns Stanciu unei alte întrebări adresate de un suporter.În ceea ce priveşte regula Under 21 din Liga I, care obligă antrenorii să înceapă fiecare meci cu doi jucători sub 21 de ani, Nicolae Stanciu a afirmat: "Sunt păreri împărţite, jumătate o critică, jumătate sunt de acord cu ea. Eu consider că e o şansă bună şi poate unică pentru unii jucători de a juca de la o vârstă fragedă în Liga I. Şi eu am avut şansa să debutez la FC Vaslui la doar 18 ani... Atunci am avut nevoie de ajutorul domnului Porumboiu şi al antrenorului, dar la momentul respectiv jucai pentru că erai bun şi puteai să faci faţă. Acum cu schimbările acestea care se fac foarte rapid... nu ştiu, e ca şi cum le transmiţi jucătorilor U21 că nu sunt buni şi sunt acolo doar de umplutură".Stanciu se află în aceste zile în cantonamentul primei reprezentative de la Centrul de Fotbal Mogoşoaia acolo unde echipa naţională a României se pregăteşte pentru primele partide din noua ediţii a Ligii Naţiunilor, cu Irlanda de Nord (4 septembrie, ora 21:45, la Bucureşti) şi Austria (7 septembrie, ora 21:45, la Klagenfurt).AGERPRES (V, AS-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)