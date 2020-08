Scene fierbinți între Demi Lovato și logodnicul ei! În spatele șoferului lor, cei doi și-au dat măștile jos și…

13:50

Dani Prințul Banatului trece prin momente cumplite. Este în doliu, după ce tatăl lui a murit. Manelistul a anunțat Trista veste pe rețeaua de socializare, unde a postat mai multe imagini cu el și cu tatăl lui. CITEȘTE ȘI: DOLIU IMENS ÎN PRESĂ. A MURIT MIHNEA PETRU-PÂRVU, UNUL DINTRE CEI MAI TALENTAȚI JURNALIȘTI DIN ROMÂNIA. AVEA […]