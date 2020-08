Ponta: PSD plăteşte bani grei ca să se lupte cu Pro România

22:50

Jucătoarea română de tenis Irina Begu a fost învinsă de cehoaica Petra Kvitova, a şasea favorită, cu 6-3, 6-2, luni, în prima rundă a turneului US Open, care se desfăşoară la arenele Flushing Meadows din New York.Kvitova (30 ani, 12 WTA) a avut nevoie de doar 62 minute pentru a se impune.Petra Kvitova are acum 5-0 în meciurile directe cu Begu (30 ani, 73 WTA), Irina câştigând un singur set în aceste partide, în 2018, la Sankt Petersburg.Irina Begu s-a ales cu 61.000 de dolari şi 10 puncte WTA.Alte trei românce se află pe tabloul principal de simplu la turneul de Mare Şlem: Mihaela Buzărnescu, Patricia Ţig, Sorana Cîrstea.Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) va primi în primul tur replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 39 WTA), cap de serie numărul 26. Mihaela nu a mai înfruntat-o până acum pe Stephens, campioană la US Open în 2017.Patricia Ţig (26 ani, 88 WTA) va juca în primul meci cu japoneza Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a câştigat ambele confruntări, desfăşurate în 2016.Cea de-a patra reprezentantă a României la ediţia din acest an a turneului newyorkez, Sorana Cîrstea (30 ani, 75 WTA), o va înfrunta pe Christina McHale, o americancă de 28 de ani, aflată pe locul 90 în lume. McHale are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea, care s-a impus în ultimul meci, din 2017.AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu)