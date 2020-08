Imagini necenzurate cu Mirela Vaida în costum de baie. Am filmat-o pe plajă, de mână cu…

16:30

Mama unor gemene din Tulcea, apel disperat pe Facebook! Fiicele sale au dispărut fără urmă de mai bine de 24 de ore. Gemene, Alara şi Dilara, în vârstă de 15 ani, au dispărut de acasă, ieri, în jurul orei 14.00, atunci când au plecat fără să le spună părinţilor. Fetele nu s-au mai întors acasă, […]