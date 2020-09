Dramă într-o familie din Reșița, după ce un bărbat a murit din cauza unui șoc anafilactic. Medicii l-au trecut la COVID-19, iar fiul acestuia face acuzații grave

18:00

Caz alarmant în București. Un taximetrist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a avut două tentative de viol în timpul serviciului, cu două cliente pe care le transporta. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au dispus la data de 29.08.2020 punerea în mișcarea a acțiunii penale […] The post Alarmant! Un taximetrist a încercat să violeze două cliente în București. Bărbatul a oprit mașina și… appeared first on Cancan.ro.