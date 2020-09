Tenis: Naomi Osaka şi Karolina Pliskova, calificate în turul al doilea la US Open; Coco Gauf, eliminată

10:30

Muzeele bucureştene au resimţit din plin, în această vară, efectele generate de pandemia de coronavirus.Deşi s-au redeschis în luna mai, la finalul stării de urgenţă instituite în România, nu au putut recupera prea mult din numărul vizitatorilor care le treceau pragul în anii trecuţi.Cu puţine excepţii, cel mult 40% din numărul celor prezenţi cu un an în urmă au vizitat muzeele bucureştene după redeschidere, în ciuda ofertei deosebit de atractive, după cum au afirmat, pentru AGERPRES, reprezentanţii acestor instituţii de cultură.* Începând cu luna martie a acestui an, Muzeul Municipiului Bucureşti se confruntă cu o modificare dramatică a interesului public pentru consumul cultural în maniera clasică, afirmă managerul instituţiei, Adrian Majuru."În argumentarea acestei realităţi, noi am făcut analize comparative între anii 2014 şi 2020, pentru aceleaşi repere de timp. Începând cu luna martie, pe fond de lockdown, stări de urgenţă şi alertă, comportamentul cultural s-a diminuat, intrările în unităţile muzeale ale MMB fiind între 70 şi 90% mai mici faţă de anul precedent. În perioada ianuarie - iulie, deci într-o jumătate de an, dacă în 2018 un număr de 65.799 de persoane au vizitat muzeul, în 2019 - 71.623, anul acesta au fost doar 16.967 de vizitatori în intervalul menţionat", precizează Majuru.* Şi la Muzeul Naţional de Artă al României scăderea numărului de vizitatori este mare.Astfel, în perioada 20 mai - 23 august, 9.062 de vizitatori au trecut pragul MNAR.Anul trecut, în perioada similară, 40.089 de oameni vizitau muzeul.* De la redeschiderea sa după starea de urgenţă, Muzeul Naţional de Artă Contemporană a înregistrat 3.000 de vizitatori plătitori, la care se adaugă, estimat, 2.000 gratuit, o scădere de peste 80% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, după cum arată reprezentanţii instituţiei.* Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi şi-a redeschis porţile pentru public la sfârşitul lunii mai.În iunie muzeul a înregistrat 39,2% din numărul vizitatorilor lunii iunie 2019, iar în luna iulie - 36,2% din numărulvizitatorilor din aceeaşi lună a anului trecut.* Scăderea numărului de vizitatori se vede în cifre şi la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti".Conform reprezentanţilor instituţiei, dacă în perioada 20 mai - 30 iunie anul trecut au fost 303.152 de vizitatori, în acest an, în aceeaşi perioadă, au trecut pragul muzeului doar 23.838 de vizitatori.* La Muzeul Naţional de Istorie a României, după redeschiderea din 20 mai, numărul vizitatorilor, format în proporţie de 70% din străini, s-a redus semnificativ, la un sfert, faţă de anul 2019 sau 2018, respectiv aproximativ 1.300 de persoane în luna iunie şi 1.100 în iulie.Grupurile de elevi, care erau printre vizitatorii constanţi ai muzeului, nu au mai ajuns la MNIR şi nici nu par să revină în viitorul apropiat, afirmă reprezentanţii instituţiei.* Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" şi-a reluat activitatea cu publicul de la 1 iunie.În perioada 1 iunie - 15 august, expoziţia permanentă şi expoziţiile temporare ale instituţiei muzeale au fost vizitate de 23.431 de persoane, faţă de 86.541 persoane în aceeaşi perioadă a anului 2019.* Muzeul Naţional Cotroceni şi-a redeschis porţile pe 29 mai.În condiţiile limitării drastice a numărului de persoane din cadrul unui grup şi măririi intervalului orar dintre grupurile programate, interesul publicului a fost impresionant, spun reprezentanţii instituţiei, numărul vizitatorilor depăşind pragul de 1.000 de persoane, români şi străini.* La Muzeul Naţional al Ţăranului Român, în perioada 15 mai - 15 august au fost înregistraţi 8.605 vizitatori la expoziţii, târguri şi filme, faţă circa 27.000 în perioada similară a anului 2019.* De la redeschiderea sa în data de 16 mai şi până la sfârşitul lunii august, circa 400 de vizitatori au trecut pragul Muzeului Naţional al Literaturii Române, cifra reprezentând o scădere dramatică, în condiţiile în care, în aceeaşi perioadă a anului trecut, muzeul înregistra 450 de vizitatori pe săptămână.* Şi Muzeul "George Enescu" a fost redeschis în luna mai, reducând numărul de vizitatori la maximum trei pe sală, la fel şi programul de vizitare - de miercuri până duminică, în loc de marţi până duminică, cum era până la apariţia crizei sanitare.În perioada mai - august, instituţia a înregistrat o scădere a numărului de vizitatori de aproximativ 25% faţă de cât avea în urmă cu un an, respectiv 3.662 în spaţiul fizic. În spaţiul virtual, Muzeul Enescu a totalizat, în aceeaşi perioadă a acestui an, aproape 25.000 de vizitatori pe site, la care se adaugă cei de pe pagina de Facebook a instituţiei muzeale.XXXChiar şi în aceste condiţii cu reguli stricte, muzeele bucureştene îşi aşteaptă vizitatorii, în perioada următoare, cu proiecte diverse.*** Printre proiectele viitoare ale Muzeului Municipiului Bucureşti se numără:* expoziţia-medalion "Cecilia Cuţescu Storck şi Ligia Macovei, o relaţie inedită maestru - discipol", care se va deschide în cadrul muzeului ce adăposteşte Colecţia de artă Ligia şi Pompiliu Macovei, în perioada 17 septembrie 2020 - ianuarie 2021* în perioada 23 septembrie - 8 noiembrie, la Palatul Suţu se va deschide expoziţia "Remember Cornel Medrea. Mentor şi Maestru", iar expoziţia "Hans Mattis-Teutsch. Sub semnul avangardei", organizată de Muzeul de Artă Braşov în colaborare cu MMB, va putea fi vizitată în perioada 2 octombrie - 1 noiembrie la etajul Palatului Suţu. Demersul expoziţional urmăreşte evoluţia creaţiei artistului între anii 1917 şi 1932, perioadă în care a fost activ în cadrul mişcărilor şi al revistelor de avangardă din Ungaria (MA), Germania (Der Sturm) sau România (Contimporanul sau Integral). În perioada 1924 - 1932, Mattis-Teutsch a fost o prezenţă activă şi în viaţa artistică bucureşteană, expunând alături de Miliţa Pătraşcu, Marcel Iancu, M.H. Maxy, Corneliu Michăilescu ori Victor Brauner* expoziţia "Moda în Bucureştiul interbelic", dedicată modei şi evoluţiei sale, vine în întâmpinarea întrebărilor publicului specialist sau îndrăgostit de modă şi interesat de viaţa urbană sub toate aspectele ei şi va fi deschisă la Palatul Suţu în perioada 18 noiembrie 2020 - 14 februarie 2021.*** Pentru perioada următoare, echipa MNAR are în pregătire două expoziţii:* "C.D. Rosenthal. Un artist în vremea revoluţiei", la împlinirea a 200 de ani de la naşterea artistului; expoziţia monografică este însoţită de un catalog care reuneşte toate lucrările lui C.D. Rosenthal ce au putut fi identificate în ţară şi în străinătate, unele necunoscute până astăzi* "Pictură românească restaurată" - o expoziţie care îşi propune să prezinte procesul de restaurare a tablourilor din Galeria de Artă Românească, degradate în 1989.*** Unul dintre proiectele importante ale MNAC din perioada următoare va fi achiziţia, după 12 ani, de artă contemporană, în condiţiile în care Guvernul, prin Ministerul Culturii, a acordat muzeului 2.000.000 de lei pentru creşterea patrimoniului cultural al României. În acest context, MNAC anunţă prelungirea termenului pentru înscrierea dosarelor în cadrul primei proceduri de achiziţii publice de artă contemporană din ultimii 12 ani - acesta va fi 30 septembrie, ora 17,00.Tot în perioada următoare va avea loc lansarea albumului "Familia Ceauşescu în colecţia MNAC - 2019. Album-inventar de artă omagială", apărut la Editura MNAC. Albumul nu va fi de vânzare, ci este un premiu pentru cei care trec pragul MNAC în mod constant. După şase vizite la muzeu, vizitatorii vor primi un exemplar drept cadou de fidelitate.*** La Muzeul Hărţilor "este posibil" să aibă loc un eveniment intitulat "Vin pe hartă. Degustare de vin la Muzeul Hărţilor", dar şi o expoziţie despre speologie şi hărţi speologice, realizată împreună cu Institutul de Speologie "Emil Racoviţă" şi Asociaţia de speologie "Focul Viu".*** Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" are pregătite, în perioada următoare, ateliere pentru copii, dar şi programe culturale - Târgul de Sf. Maria (5 - 6 septembrie), Ziua Crucii. Cârstovul Viilor (12 - 14 septembrie).*** În perioada verii, echipa MNIR a organizat două expoziţii temporare noi: "Jandarmeria Română 1850 - 2020" şi "Onoarea Naţiunilor. Ordine şi decoraţii din patrimoniul MNIR". Prima se poate vizita până în data de 20 septembrie cu posibilitatea de a se prelungi perioada, iar cea de a doua - până la începutul lunii noiembrie.*** Trei expoziţii temporare au fost găzduite, între 1 iunie şi 25 august, de Muzeul "Antipa":* "Vino să vezi cum joacă natura snake" - o expoziţie temporară de reptile vii, deschisă în perioada 21 decembrie 2019 - 21 iunie, care a încercat să răspundă la întrebarea "cum ar arăta o lume fără şerpi?"* "#4Rusia - file din natură", o expoziţie temporară cuprinzând fotografii nominalizate sau câştigătoare ale concursului "Cea mai frumoasă ţară", un proiect al Societăţii Geografice Ruse ce reuneşte cei mai buni fotografi amatori sau profesionişti ai Federaţiei Ruse* "De ce ne rabdă Pământul? Expoziţie - argument la Muzeul Antipa", vernisată pe 6 august, care propune vizitatorilor o întâlnire surprinzătoare cu ideile unor români de geniu: Grigore Antipa, Constantin Brâncuşi şi Nicolae Georgescu-Roegen. Expoziţia va fi găzduită până pe data de 30 septembrie.*** În septembrie, MNŢR va organiza cea de a opta ediţie a Zilelor Muzeului Ţăranului (10 - 20 septembrie).De asemenea, printre evenimentele organizate în curând se numără expoziţia "Horia Bernea: de la grădină la iconostas", care se va închide pe 15 septembrie, Târgul iconarilor şi al meşterilor cruceri (11 - 13 septembrie), dar şi expoziţia de portrete fotografice realizate de Cornel Brad - "Oameni. Putere. România. Revoluţie" (17 - 27 septembrie).*** Toamna debutează cu proiecte dedicate elevilor la Muzeul Naţional Cotroceni."Continuăm proiectul 'Ora de caligrafie', aflat la a IV-a ediţie, rămânând consecvenţi în a demonstra, alături de personalităţi ale culturii româneşti, că scrisul de mână este o parte importantă a educaţiei generaţiei tinere. În prezent, Muzeul Naţional al Literaturii Române desfăşoară proiectul "Cineliteratura", în care, pe parcursul a 10 săptămâni, sunt prezentate 20 de ecranizări după romane ale unor scriitori importanţi.*** Printre proiectele actuale ale Muzeului Naţional "George Enescu" se numără un atelier de percuţie online pentru copii, mini-stagiunea online desfăşurată în paralel cu Concursul Internaţional "George Enescu", cu înregistrări realizate special în această perioadă, precum şi seria de concerte "Trofeul Moldav", organizată, în aer liber, la Tescani, de Filarmonica Bacău.