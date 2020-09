CHINDIA - DINAMO 1-0. Adrian Mihalcea a lăudat un dinamovist, în ciuda eșecului: „De jucători ca el e nevoie!”

06:00

US Open 2020, primul turneu de Mare Șlem din timpul pandemiei de coronavirus, a debutat luni, la New York. Fără spectatori și fără numeroși jucători de top la start, competiția a avut parte de momente importante încă din prima zi.Considerat cel mai gălăgios turneu major, ediția din acest an de la Flushing Meadows e total aparte. ...