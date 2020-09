Dinamo își ia un jucător cu aproape 100 meciuri în liga secundă din Spania! Vezi cine este Jordi Calavera!

08:20

După ce a debutat cu stângul în cel de-al doiea său mandat ca antrenor pe banca formației Dinamo București, „câinii" cedând la limită, scor 1-0, duelul cu Chindia Târgoviște, Cosmin Contra a anunțat „revoluție" în perioada imediat următoare la nivelul lotului de jucători. „Nu m-am așteptat să jucăm așa slab. Băieții au lucrat bine la […]