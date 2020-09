Andreea Ibacka, surprinsă în poziții HOT pe placa de surf! Gestul făcut de Cabral în timp ce soția lui avea un costum de baie decoltat

08:40

Prima zi de toamnă aduce valori mari pentru euro! Potrivit informațiilor oferite de cursul valutar interbancar afișat în această dimineață, moneda europeană înregistrează o valoare mai mare decât cea de ieri. Euro se află din nou în creștere! Prima zi de toamnă aduce valori mai mari pentru moneda europeană, care se află pentru a doua […]