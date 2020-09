Orban, despre etapele majorării pensiilor: Orice decizie ulterioară o vom lua în funcţie de evoluţia economiei

14:20

Aproape 100 de persoane aflate în circa 25 de caiace au plecat, marţi dimineaţa, pe Dunăre, din Tulcea spre satul Sfântu Gheorghe, în caravana Apele Unite ale României (AUR), organizată de Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă (DDD).Evenimentul şi-a propus să marcheze împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD) şi continuă acţiunea derulată anul trecut, în cadrul Festivalul internaţional al bărcilor cu vâsle Rowmania, care ar fi ajuns anul acesta la a zecea ediţie, dar care a fost suspendat din cauza pandemiei cu noul coronavirus."Avem aprobarea Administraţiei Rezervaţiei pentru locurile de campare propuse în această caravană, iar ele trebuie să fie stabilite de autoritate, pentru că nu putem parca oriunde. Delta Dunării trebuie respectată. Nu trebuie să interzicem circulaţia motoarelor, dar, la fel ca într-un oraş, trebuie să avem bulevard, dar şi alei pe care să mergem pe jos", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Ivan Patzaichin. Foto: (c) Luisiana Bîgea/ AGERPRES La rândul lui, guvernatorul Rezervaţiei, Ion Munteanu, a afirmat că traseele verzi din Deltă sunt în continuare în stadiul de proiect."Pregătim un proiect care va fi depus pe Programul Operaţional Infrastructură Mare pentru a avea locuri speciale de campare, dar şi trasee verzi. Le avem planificate, dar anul acesta am avut un sezon turistic destul de agitat", a precizat Munteanu. Startul caravanei AUR, care înseamnă aproape 100 de kilometri pe Dunăre şi pe canalele de pe braţul Sfântu Gheorghe, a fost precedat de scurte declaraţii date de autorităţi pe faleza Dunării, iar coordonatorul DDD, consilierul de stat Laszlo Borbely, a anunţat intenţia de a organiza la Tulcea un centru de dezvoltare sustenabilă a Deltei."Aici avem o bogăţie unică. Hai să facem mai mult, să redăm malurile râurilor celor care ocrotesc natura şi celor care iubesc sportul! Avem intenţia de a face aici un centru adevărat al dezvoltării sustenabile al Deltei Dunării. Este un proiect care poate fi accesat din bani europeni", a declarat Laszlo Borbely.Potrivit organizatorilor Caravanei AUR, cel mai tânăr participant la eveniment are 12 ani, iar cel mai vârstnic, aproape 70 de ani."Este comod să stai în pat să te uiţi la televizor şi să vezi ce fac alţii, dar implicându-te, faci o conexiune cu natura. Participând la aceste activităţi, aducând prieteni care să experimenteze, poţi trimite un mesaj mai departe, iar puterea exemplului este deosebită", a afirmat preşedintele Fundaţiei de Turism şi Ecologie a Dunării de Jos, Ialomiţa, Dumitru Munteanu, participant la eveniment.Pentru unele persoane Caravana Aur este prima experienţă de acest gen."Am făcut flotări, genuflexiuni, dar să nu vă imaginaţi că am cine ştie ce antrenamente! Mă bazez mai mult pe puterea masculină. Am mai fost de trei ori în Deltă şi doar o singură dată am văzut pelicani. De data asta sunt convinsă că va fi altfel", a menţionat Mihaela Vezentan.Startul caravanei a fost dat de comandantul navei-şcoală Mircea, comandorul Mircea Târhoacă, iar înainte de a pleca, toţi participanţii au urat Deltei "La mulţi ani!". Foto: (c) Luisiana Bîgea/ AGERPRES Caravana şi-a propus să atragă atenţia asupra principiilor dezvoltării durabile în abordarea activităţilor economice, cum ar fi turismul, dar şi în privinţa protejării mediului, cu impact direct asupra sănătăţii fiecăruia dintre noi."Sâmbătă, 5 septembrie, după încheierea turei, va fi organizată o dezbatere online, pe tema 'Este Delta Vie o inimă sau un rinichi?', pornind de la constatarea că Dunărea colectează toate apele curgătoare, ca într-un vast sistem circulator care animă acest mare organism care este România. Ducând analogia mai departe, vom lua în discuţie cât de mult afectează Delta calitatea apelor ce se varsă în Dunăre. La dezbatere vor lua parte reprezentanţi ai Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, ai companiei Apele Române, ai Administraţiei RBDD, experţi în urbanism şi în administraţie locală", se arată într-un comunicat al Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23.Administraţia RBDD a organizat, marţi, la Tulcea, o întâlnire cu autorităţile pentru a marca împlinirea a 30 de ani de la constituirea Rezervaţiei, iar la Sulina a iniţiat un eveniment la care au fost invitaţi elevi, profesori şi voluntari de mediu.Instituţia din subordinea Ministerului Mediului a anunţat pe pagina de pe o reţea de socializare că, începând de marţi, Romfilatelia oferă o invitaţie în natură prin emisiunea de mărci poştale dedicată Deltei şi că acestea pot fi găsite în magazinele din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi în magazinul online al societăţii.Constituită ca rezervaţie a biosferei în 1990 şi inclusă, în acelaşi an, în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, dar şi în Reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei din cadrul programului Omul şi Biosfera al UNESCO, recunoscută un an mai târziu ca Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă, Delta Dunării este considerată de cercetători un muzeu viu al biodiversităţii.Activităţile din această zonă au fost reglementate prin legea nr. 82/1993 care stabileşte şi rolul ARBDD. În anul 2008, Parlamentul României a decis ca data de 1 septembrie să fie Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.