IQOS și Qreator by IQOS susțin creativitatea prin parteneriatul cu Romanian Design Week 

09:20

Când crezi că nimic nu te mai poate surprinde, apar situații de tot felul. Un bărbat din Iași a supraviețuit ca prin minune, după ce s-a aruncat în gol, de la etajul 3, fiind prins de soțul iubitei sale. Un bărbat din Iași se poate considera cel mai norocos amant. Acesta s-a aruncat în gol, […] The post Scenariu de film. El este cel mai „norocos” amant: a scăpat ca prin minune, după ce l-a prins soțul iubitei sale și s-a aruncat de la etaj appeared first on Cancan.ro.