Persoanele obeze prezintă un risc ridicat de a face o formă gravă de Covid-19

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Irina Loghin a fost infectată cu noul coronavirus. Marea doamnă a muzicii populare românești a fost internată la Spitalul Matei Balș, iar la cei 81 de ani ai săi, a făcut cea mai ușoară formă a bolii. Irina Loghin se poate considera cum nu se poate […] The post Cel mai mare secret al Irinei Loghin, în lupta cu COVID-19. Cum a reușit artista să facă cea mai ușoară formă a bolii, la 81 de ani appeared first on Cancan.ro.