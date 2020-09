Prahova: Incendiu de vegetaţie uscată pe 20 de hectare, la Bărcăneşti

14:20

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a declarat marţi că îşi va continua mandatul ''în semn de responsabilitate'' faţă de elevi şi profesori şi a spus că au fost făcute "eforturi susţinute" ca unităţile de învăţământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an şcolar. Întrebată dacă a luat în calcul să îşi prezinte demisia în contextul în care ar putea să nu ajungă la timp tabletele necesare elevilor din mediile defavorizate, ministrul Anisie a răspuns: "Am realizat eu această achiziţie ca să pot să spun lucrul acesta? (...) În semn de responsabilitate faţă de copii, elevi şi colegii mei profesori trebuie să continui acest mandat alături de ei având în vedere că începem un an şcolar altfel".Anisie a spus că la Ministerul Educaţiei şi Cercetării s-au făcut eforturi susţinute ca unităţile de învăţământ să aibă cele necesare pentru începerea noului an şcolar."Având în vedere faptul că la minister în toată această perioadă s-au făcut eforturi susţinute ca unităţile de învăţământ să aibă toate cele necesare pentru începutul de an şcolar. Ministerul Educaţiei şi Cercetării se ocupă de procesul de învăţământ. Atât timp cât ne-am preocupat şi astăzi avem rezultate. nu văd de ce mi-aţi pune o astfel de întrebare. Responsabilitatea ministerului a fost să acorde banii necesari achiziţiei", a mai declarat reprezentantul MEC.Ea a precizat că fiecare cadru didactic trebuie să îşi structureze materia în aşa fel încât să nu existe niciun decalaj de învăţare între elevi. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)