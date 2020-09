CFR CLUJ. Dan Petrescu a anunțat în direct la TV plecarea unui titular: „Acum, avem nevoie de fotbaliști!”

14:20

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) se numără printre jucătorii de top care au refuzat participarea la US Open 2020, de teama coronavirusului. Boris Becker a criticat vehement decizia acestora. US Open 2020 a debutat ieri, în condiții speciale. Tabloul feminin e mai sărac ca niciodată. Doar 4 jucătoare din top 10 au confirmat prezența, lucru care l-a enervat pe legendarul Boris Becker.Boris Becker: „Sper să regrete!”„Eu aș fi mers cu siguranță la US Open. ...