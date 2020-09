Ștefan Bănică, fotografie memorabilă postată pe internet alături de Lavinia Pîrva. „Noi…”

13:10

Coronavirus România 1 septembrie. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 1.053 de noi infectări. Bilanțul de la începutul pandemiei de COVID-19 este de 88.593. CITEȘTE ȘI: STARE DE URGENȚĂ, PRELUNGITĂ DIN CAUZA CORONAVIRUSULUI. CE ȚARĂ A LUAT ACEASTĂ DECIZIE Până astăzi, 1 septembrie, pe teritoriul României, au fost […] The post Coronavirus România 1 septembrie. E noul bilanț al infectărilor! Record la ATI appeared first on Cancan.ro.