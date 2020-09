Creatorii seriei "Game of Thrones'' , surpriză uriașă pentru fani. O altă trilogie va fi expusă într-un nou serial

Creatorii seriei "Game of Thrones" pregătesc un nou serial care va adapta toate cele trei cărţi din trilogia chineză, "The Three-Body Problem", "The Dark Forest" şi "Death's End". Aceste volume prezintă povestea primului contact al omenirii cu o civilizaţie extraterestră.

