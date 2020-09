Cancelarul german Angela Merkel reafirmă decizia ţării sale de a finaliza proiectul Nord Stream 2

21:10

Platforma de streaming Netflix a comandat un serial dramatic inspirat din "The Three-Body Problem", o cunoscută şi premiată serie literară chineză SF, care va fi scris şi produs de doi dintre creatorii superproducţiei "Game of Thrones" - David Benioff şi D.B. Weiss - şi de Alexander Woo, informează site-ul revistei Variety.Noul serial Netflix va adapta toate cele trei cărţi din trilogia chineză, "The Three-Body Problem", "The Dark Forest" şi "Death's End", care au fost scrise de Liu Cixin. Aceste volume prezintă povestea primului contact al omenirii cu o civilizaţie extraterestră. Proiectul a devenit posibil după ce Netflix a încheiat un contract cu The Three-Body Universe şi Yoozoo Group pentru achiziţionarea drepturilor de ecranizare în limba engleză pentru această trilogie literară.Producţia Netflix va beneficia de o veritabilă pleiadă de staruri în spatele camerelor de filmat. În plus faţă de David Benioff, D.B. Weiss şi Alexander Woo, printre producătorii executivi ai noului serial se mai află Rian Johnson, Brad Pitt şi Rosamund Pike."The Three-Body Problem" este primul proiect pe care Benioff şi Weiss îl vor scrie şi produce pentru Netflix după ce renumiţii scenarişti şi producători americani, creatori ai superproducţiei HBO "Game of Thrones", au semnat cu platforma de streaming un contract extrem de avantajos, despre care presa de specialitate afirmă că prevede o sumă de nouă cifre.David Benioff şi D.B. Weiss vor fi şi producători executivi ai serialului de comedie cu accente dramatice "The Chair", o producţie Netflix cu şase episoade, în care rolurile principale sunt interpretate de Sandra Oh şi Jay Duplass, iar al cărei scenariu a fost scris de Amanda Peet.Alexander Woo a semnat la rândul lui un contract de exclusivitate cu Netflix la începutul acestui an.Recent, el a fost co-creator şi coordonator al serialului "The Terror: Infamy", o producţie AMC care spune o poveste horror cu accente supranaturale, a cărei intrigă este plasată într-un lagăr de prizonieri japonezo-americani în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.Alexander Woo a devenit cunoscut în calitate de scenarist al serialului "True Blood" şi a colaborat apoi la alte producţii de succes, precum "Manhattan" şi "The Immortal Life of Henrietta Lacks". AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu)