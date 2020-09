Cutremur în România, în noaptea de marți spre miercuri. Seismul s-a produs într-o zonă neobișnuită

18:10

Primăria Sectorului 1 a realizat un experiment pe parcursul verii și rezultatele au fost neașteptate. Pe 14 septembrie începe noul an școlar, iar părinții sunt tot mai speriați de faptul că numărul cazurilor de COVID-19 va crește și, implicit, se vor îmbolnăvi și copiii lor. Chiar și cu măsurile de igienă stricte și distanțare socială, […] The post Ce experiment s-a derulat în Sectorul 1 pe parcursul verii. Părinții pot fi liniștiți appeared first on Cancan.ro.